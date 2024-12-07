Джеймс Харден стал больше спать. 35-летний защитник набирает 21,6 очка и 8,5 передачи на старте сезона
Джеймс Харден стал одним из сюрпризов на старте нового сезона НБА.
Звездный защитник помог «Клипперс» стартовать с результатом 14-10, набирая 21,6 очка и 8,5 передачи в среднем за игру в 24 матчах нового сезона.
Как пишут инсайдеры ESPN Тим Бонтемпс и Брайан Уиндхорст, одним из ключевых факторов успешного старта для Хардена стал сон. 35-летний баскетболист взял на себя обязательство больше спать по ночам.
«И хотя он все еще любит хорошо проводить время, длинные ночи больше не тянутся для Хардена до раннего утра», – отмечается в материале.
Звездный ветеран также наладил хорошую связь с новым ассистентом «Клипперс» Джеффом Ван Ганди. В дополнение Харден стал собирать одноклубников для совместной работе в зале.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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