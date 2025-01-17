НБА подтвердила судейскую ошибку в концовке матча «Даллас» – «Новый Орлеан»
НБА признала судейскую ошибку в решающем эпизоде игры.
Лига подтвердила судейскую ошибку в концовке матча «Даллас» – «Новый Орлеан», когда арбитры не зафиксировали нарушение правила голтендинг со стороны форварда Трея Мерфи на последних секундах при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».
Клуб из Луизианы в итоге победил 119:116.
Как сказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд, «это стоило нам игры».
У «Далласа» была возможность подать апелляцию на поражение, но генеральный менеджер Нико Харрисон ранее сообщил, что команда решила не пользоваться ей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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