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Спенсер Динуидди о судейской ошибке: «Я заработал кучу денег благодаря этому приему»

Спенсер Динуидди прокомментировал судейскую ошибку в концовке матча с «Пеликанс».

«Это был обычный скуп-лэйап, который я делаю постоянно.

На протяжении всей своей карьеры, когда я обыгрываю бигмена или кого-то еще, я кладу мяч на руку таким образом и ударяю его о щит по двум причинам. Если соперник все же поставит блок-шот, мяч уже коснулся щита. Я наберу очки, потому что это либо лэй-ап, либо голтендинг.

Я заработал кучу денег благодаря этому приему», – сказал разыгрывающий «Далласа».

Судьи не зафиксировали нарушение правила голтендинга у Трея Мерфи на последних секундах матча при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Брэда Таунсенда в соцсети X
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