Джейсон Кидд о концовке матча с «Пеликанс»: «Судьи не выполнили свою работу сегодня»

Джейсон Кидд раскритиковал арбитров после поражения от «Нового Орлеана» (116:119).

Арбитры не зафиксировали нарушение правила голтендинга со стороны форварда Трея Мерфи на последних секундах матча при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».

«Они не заметили его. Вот и все объяснение. Не выполнили свою работу. Лига хочет, чтобы все было правильно. У судей трудная работа, но сегодня они с ней не справились. И это стоило нам игры.

Надеюсь, что арбитры станут лучше в близких концовках. Никто не заметил голтендинг кроме всех, кто был на матче», – заключил главный тренер «Далласа ».