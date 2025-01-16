Джейсон Кидд о концовке матча с «Пеликанс»: «Судьи не выполнили свою работу сегодня»
Джейсон Кидд раскритиковал арбитров после поражения от «Нового Орлеана» (116:119).
Арбитры не зафиксировали нарушение правила голтендинга со стороны форварда Трея Мерфи на последних секундах матча при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».
«Они не заметили его. Вот и все объяснение. Не выполнили свою работу. Лига хочет, чтобы все было правильно. У судей трудная работа, но сегодня они с ней не справились. И это стоило нам игры.
Надеюсь, что арбитры станут лучше в близких концовках. Никто не заметил голтендинг кроме всех, кто был на матче», – заключил главный тренер «Далласа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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