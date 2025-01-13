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Шэй Гилджес-Александер считает, что Джейлен Уильямс должен стать участником Матча звезд

Гилджес-Александер назвал игрока «Тандер», который должен быть на Матче звезд.

«Нельзя добиться такого результата только с одним участником Матча всех звезд, только с одним хорошим игроком. У нас тут команда, коллектив, у нас есть второй участник Матча всех звезд, очень талантливый баскетболист, который приносит огромную пользу.

Большую часть времени в мое отсутствие на площадке он берет на себя всю нагрузку в нападении, в среднем набирает 20 очков и демонстрирует невероятную эффективность, и мы первые на Западе. На мой взгляд, эти аргументы снимают все вопросы, но это всего лишь мое мнение», – считает звездный защитник «Тандер».

В этом сезоне Уильямс в среднем набирает 20,6 очка, 5,7 подбора и 5,2 передачи за встречу при 48% с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoМатч всех звезд НБА
logoШэй Гилджес-Александер
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