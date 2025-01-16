Стив Керр о 37 игровых минутах Стефа Карри: «Мне это не нравится, но приходится так поступать»
Стив Керр прокомментировал игровое время Стефа Карри.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» провел 37 минут на площадке в победном матче с «Миннесотой» (116:115), набрав 31 очко и 8 передач.
«Мне очень не нравится, что его игровое время постепенно растет. Это плохо. Но приходится так поступать. Надеюсь, что возвращение игроков в состав позволит нам вернуть его к норме в 32 минуты, но сегодня пришлось использовать его по полной. У него была пара дней отдыха.
Это была очень важная для нас победа, и он ее обеспечил», – заключил главный тренер «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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