Стив Керр о 37 игровых минутах Стефа Карри: «Мне это не нравится, но приходится так поступать»

Стив Керр прокомментировал игровое время Стефа Карри.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » провел 37 минут на площадке в победном матче с «Миннесотой» (116:115), набрав 31 очко и 8 передач.

«Мне очень не нравится, что его игровое время постепенно растет. Это плохо. Но приходится так поступать. Надеюсь, что возвращение игроков в состав позволит нам вернуть его к норме в 32 минуты, но сегодня пришлось использовать его по полной. У него была пара дней отдыха.

Это была очень важная для нас победа, и он ее обеспечил», – заключил главный тренер «Уорриорз».