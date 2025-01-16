Стеф Карри фанатам: «Притормозите с проектами сделок и дайте нам самим найти решение»

Стеф Карри прокомментировал положение «Уорриорз».

«У пользователей соцсетей куча проектов сделок, которые нам обязательно надо совершить, притормозите немного и дайте нам самим найти решение.

Мы знаем, что можем бороться, показали это сегодня. Каждая команда пытается стать лучше. Мы успешны уже давно, это просто особенный сезон, в процессе которого нам нужно найти способы остаться на уровне и показать себя в плей-офф.

Мы уверены, что у нас есть шансы против любого противника», – заключил разыгрывающий после победного матча с «Миннесотой» (116:115).