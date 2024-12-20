«Реал» рассматривает варианты усиления среди игроков НБА. В списке интересов испанского клуба Деннис Смит
«Реал» проявляет интерес к известному игроку НБА.
Мадридский клуб рассматривает варианты усиления на рынке НБА. В списке интересов испанцев защитник Деннис Смит (27 лет, 188 см).
Смит надеется остаться в НБА, недавно он подписал контракт с Лигой развития.
Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине», где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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