Китон Уоллес установил рекорд карьеры (27 очков) в победном матче «Атланты» против «Чикаго»
Китон Уоллес помог «Хоукс» обыграть «Буллз» (110:94).
25-летний защитник проводит дебютный сезон в НБА. Уоллес выступал в G-лиге с 2021 года и подписывал двустороннее соглашение с «Клипперс», но так ни разу не сыграл в официальных матчах до нынешнего чемпионата.
Защитник набирает 6 очков, 1,6 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват за 17 минут в среднем в 17 матчах этого сезона.
В победной игре против «Чикаго» на его счету 27 очков, 6 подборов, 6 передач и 4 перехвата. Уоллес реализовал 10 из 18 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии, став самым результативным участником матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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