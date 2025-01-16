Стив Керр о возможности ухода Стефа Карри: «Не думаю, ему слишком нравится идея остаться в «Уорриорз» до конца карьеры»

Стив Керр успокоил фанатов «Голден Стэйт».

Главный тренер команды прокомментировал возможность ухода разыгрывающего Стефа Карри из команды.

«Не думаю. Стеф слишком сильно любит «Уорриорз». Ему очень нравится идея остаться в клубе до конца карьеры. Это имеет для него большое значение. У него нет других намерений. Это делает его особенным.

Поэтому он не просит организацию обменять все активы ради того, чтобы заполучить помощника.

Не думаю, что фанатам команды нужно беспокоиться. Вопрос остается только в том, что мы можем сделать, чтобы помочь ему. Мы надеемся, что он будет выступать еще несколько лет.

Но клуб находится в сложном положении, самом тяжелом за последние годы», – заключил Керр.