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Стив Керр: «Мы не сдаемся. Просто не будем жертвовать нашим будущим»

Стив Керр прокомментировал позицию «Голден Стэйт».

«Надеюсь, люди не думают, что мы перестанем бороться, стараться и делать все возможное, чтобы продлить срок жизни этой команды.

Последние события освещают так, будто «Уорриорз» сдались. Мы не сдаемся, мы просто не будем жертвовать нашим будущим.

Весь сезон мы боремся и играем на победу. Приятно видеть, когда эти старания вознаграждаются», – заключил главный тренер команды.

«Голден Стэйт» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 116:115.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Стива Керра, соцсети репортера Энтони Слэйтера
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