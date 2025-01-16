Стив Керр: «Мы не сдаемся. Просто не будем жертвовать нашим будущим»
Стив Керр прокомментировал позицию «Голден Стэйт».
«Надеюсь, люди не думают, что мы перестанем бороться, стараться и делать все возможное, чтобы продлить срок жизни этой команды.
Последние события освещают так, будто «Уорриорз» сдались. Мы не сдаемся, мы просто не будем жертвовать нашим будущим.
Весь сезон мы боремся и играем на победу. Приятно видеть, когда эти старания вознаграждаются», – заключил главный тренер команды.
«Голден Стэйт» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 116:115.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем