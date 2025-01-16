Стив Керр: «Мы не сдаемся. Просто не будем жертвовать нашим будущим»

Стив Керр прокомментировал позицию «Голден Стэйт».

«Надеюсь, люди не думают, что мы перестанем бороться, стараться и делать все возможное, чтобы продлить срок жизни этой команды.

Последние события освещают так, будто «Уорриорз» сдались. Мы не сдаемся, мы просто не будем жертвовать нашим будущим.

Весь сезон мы боремся и играем на победу. Приятно видеть, когда эти старания вознаграждаются», – заключил главный тренер команды.

«Голден Стэйт » одержал победу над «Миннесотой» со счетом 116:115.