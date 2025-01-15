Леброн Джеймс о рейтингах НФЛ в Рождество: «Вы надрали нам задницы»

Леброн Джеймс признал, что НФЛ «надрада задницу» НБА в Рождество.

«Я видел эти чертовы рейтинги постфактум. Вы надрали нам задницы по количеству зрителей.

Матчи НФЛ были не такими уж крутыми, какими должны были быть, но у вас была Бейонсе, черт возьми. Но мы не проиграли эту битву, мы не сдались. Вот что я чувствую. Я должен встать на защиту НБА », – сказал звездный форвард «Лейкерс » в подкасте New Heights.