Леброн Джеймс о рейтингах НФЛ в Рождество: «Вы надрали нам задницы»
Леброн Джеймс признал, что НФЛ «надрада задницу» НБА в Рождество.
«Я видел эти чертовы рейтинги постфактум. Вы надрали нам задницы по количеству зрителей.
Матчи НФЛ были не такими уж крутыми, какими должны были быть, но у вас была Бейонсе, черт возьми. Но мы не проиграли эту битву, мы не сдались. Вот что я чувствую. Я должен встать на защиту НБА», – сказал звездный форвард «Лейкерс» в подкасте New Heights.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт New Heights в соцсети X
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