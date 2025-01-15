Леброн Джеймс: «Единственный раз, когда я всерьез задумался об игре в НФЛ, был во время локаута НБА»

Леброн Джеймс признался, что задумывался об одном сезоне в НФЛ.

«Единственный раз, когда я действительно всерьез задумался об игре в НФЛ, был в 2011 году во время локаута в НБА .

Мне постоянно снились сны об НФЛ , но в моем сне дело никогда не доходило до кик-оффа. Мне снилось, как я разминаюсь, бегаю, выхожу из туннеля. Затем начинается матч, и я просыпаюсь. Это знак — мне там не место.

Но я думал об этом. Во время локаута я думал: «А что, если я просто попробую один сезон?» Но в конечном итоге, я думаю, что это был просто один из тех моментов, когда задумываешься: «А что, если», – рассказал форвард «Лейкерс ».