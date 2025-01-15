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Леброн Джеймс: «Кэвс» выглядят потрясающе. У них есть шанс выиграть еще один титул»

Леброн Джеймс высказал восхищение игрой «Кливленда» в этом сезоне.

«Кэвс» сейчас выглядят потрясающе. У них есть шанс выиграть еще один титул.

Надеюсь, они продолжат в том же духе, у них появилась возможность достичь чего-то особенного. Я рад, что смог принести им первый титул и задать тренд, и надеюсь, мы продолжим в том же духе», – сказал форвард «Лейкерс»,

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт juss media в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoКливленд
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