Леброн Джеймс: «Кэвс» выглядят потрясающе. У них есть шанс выиграть еще один титул»

Леброн Джеймс высказал восхищение игрой «Кливленда» в этом сезоне.

«Кэвс» сейчас выглядят потрясающе. У них есть шанс выиграть еще один титул.

Надеюсь, они продолжат в том же духе, у них появилась возможность достичь чего-то особенного. Я рад, что смог принести им первый титул и задать тренд, и надеюсь, мы продолжим в том же духе», – сказал форвард «Лейкерс »,