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НБА объявила даты перенесенных матчей

Стали известны новые даты трех перенесенных матчей.

НБА объявила даты матчей «Лейкерс», «Клипперс» и «Хоукс», которые были перенесены из-за лесных пожаров в Калифорнии и погодных условий.

Матч «Лейкерс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 9 января, перенесен на 19 февраля.

Матч «Атланта» – «Хьюстон», изначально назначенный на 11 января, перенесен на 28 января.

Матч «Клипперс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 11 января, перенесен на 16 марта.

Дата матча «Лейкерс» – «Сан-Антонио», изначально назначенного на 11 января, будет объявлена ​​позднее.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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logoНБА
logoШарлотт
logoСан-Антонио
logoХьюстон
logoАтланта
logoКлипперс
logoЛейкерс
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