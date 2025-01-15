НБА объявила даты перенесенных матчей
Стали известны новые даты трех перенесенных матчей.
НБА объявила даты матчей «Лейкерс», «Клипперс» и «Хоукс», которые были перенесены из-за лесных пожаров в Калифорнии и погодных условий.
Матч «Лейкерс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 9 января, перенесен на 19 февраля.
Матч «Атланта» – «Хьюстон», изначально назначенный на 11 января, перенесен на 28 января.
Матч «Клипперс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 11 января, перенесен на 16 марта.
Дата матча «Лейкерс» – «Сан-Антонио», изначально назначенного на 11 января, будет объявлена позднее.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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