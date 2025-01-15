НБА объявила даты перенесенных матчей

Стали известны новые даты трех перенесенных матчей.

НБА объявила даты матчей «Лейкерс », «Клипперс » и «Хоукс», которые были перенесены из-за лесных пожаров в Калифорнии и погодных условий.

Матч «Лейкерс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 9 января, перенесен на 19 февраля.

Матч «Атланта » – «Хьюстон », изначально назначенный на 11 января, перенесен на 28 января.

Матч «Клипперс» – «Шарлотт», изначально назначенный на 11 января, перенесен на 16 марта.

Дата матча «Лейкерс» – «Сан-Антонио», изначально назначенного на 11 января, будет объявлена ​​позднее.