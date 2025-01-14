Почти в каждой команде НБА зафиксированы случаи гриппа

Журналист Кит Смит сообщает о вспышке гриппа в НБА.

«Этот грипп, который гуляет по НБА , — не шутка.

Я разговаривал с несколькими командами, которые просят игроков дистанцироваться, если они чувствуют хоть небольшое недомогание. Почти каждая команда уже пострадала от него», – пишет Смит.