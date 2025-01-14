Почти в каждой команде НБА зафиксированы случаи гриппа
Журналист Кит Смит сообщает о вспышке гриппа в НБА.
«Этот грипп, который гуляет по НБА, — не шутка.
Я разговаривал с несколькими командами, которые просят игроков дистанцироваться, если они чувствуют хоть небольшое недомогание. Почти каждая команда уже пострадала от него», – пишет Смит.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем