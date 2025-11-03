«Хьюстон» возвращает 42% своих промахов за счет подборов в атаке

«Рокетс» демонстрируют беспрецедентную эффективность по подборам в атаке.

Как сообщает аналитик Лев Акабас, команда возвращает 42% своих промахов – это самый высокий показатель в НБА на текущий момент.

Данный результат выглядит особенно впечатляюще на фоне исторической статистики лиги. Предыдущий рекорд за последние 10 лет принадлежал команде с показателем 35%.

В этом сезоне «Хьюстон » дважды выставлял стартовый состав, который стал самым высоким в истории НБА.