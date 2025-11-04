  • Спортс
  Майлз Тернер об уходе из «Индианы»: «Мы были так близки к главной цели, и у меня ощущение, что руководство просто сдалось»
Центровой «Милуоки» рассказал о болезненном уходе из «Индианы».

4 ноября в 03:00 мск Майлз Тернер впервые в карьере вернется в Индиану как игрок гостевой команды, когда «Бакс» встретятся с «Пэйсерс».

«Не знаю, чего ждать. Будут и аплодисменты, и недовольные возгласы. Что есть, то есть. Лично для меня главное – очевидно, выиграть баскетбольный матч, это первостепенно. Но эмоции будут смешанные.

У меня все еще есть замечательные люди в организации, с которыми я общаюсь. Конечно, старые товарищи по команде, так что это точно будет эмоциональный момент», – признался Тернер.

29-летний баскетболист также детально рассказал о летних переговорах с «Пэйсерс».

«Руководство приняло решение, и у меня не оставалось выбора, кроме как смириться. Самое тяжелое – что мы были так близки к главной цели, и у меня просто ощущение, что они сдались.

«Индиана» очень ясно дала понять, как они меня ценят. То же самое сделал и «Милуоки».

Когда я был в центре слухов о трансферах, мне всегда говорили: это бизнес, это бизнес. И для меня это решение было именно таким. Это было деловое решение. Жаль, что это произошло именно в такой момент, но в конечном итоге разница составила 40 миллионов долларов.

На решение повлияло много факторов. Но «Индиана» сделала выбор очень простым для меня», – сказал центровой «Милуоки».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
