Джа Морэнт не вызовет большого интереса на рынке, если «Мемфис» решит его обменять (Тим Бонтемпс)

«Мемфис» может столкнуться с трудностями, если решит обменять Джа Морэнта.

Такое мнение в подкасте The Hoop Collective высказали эксперты ESPN Тим Макмахон и Тим Бонтемпс.

Обсуждая ситуацию с Морэнтом в Мемфисе, инсайдеры выразили сомнение, что вокруг баскетболиста может сформироваться «активный» рынок.

«Бонтемпс, ты говоришь «обменяйте его», но вот в чем проблема... Я не думаю, что будет много команд… Вы, парни, общаетесь с людьми, я общаюсь с людьми – находите ли вы много тех, кто верит, что существует какой-то активный рынок, если «Гриззлис» действительно захотят обменять Джа Морэнта?» – спросил Макмахон.

На что Бонтемпс ответил кратко: «Нет, я так не думаю».

Раннее у Джа Морэнт произошел конфликт с главным тренером команды Туомасом Иисало, из-за чего 26-летний разыгрывающий был отстранен на один матч.

Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДжа Морэнт
logoНБА
logoМемфис
Тим Бонтемпс
