Лука Дончич и Остин Ривз пропустят матч против «Портленда»

«Лейкерс» сыграют с «Портлендом» без Луки Дончича и Остина Ривза.

Клуб официально подтвердил, что ключевые игроки пропустят предстоящий выездной матч против «Трэйл Блэйзерс» – второй подряд для команды за два дня.

Причина отсутствия Дончича – управление нагрузкой в связи с ушибом нижней части левой ноги, у Ривза – боль в области паха.

Ожидается, что оба игрока смогут выйти на площадку в следующем матче против «Сан-Антонио», который состоится 6 ноября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
