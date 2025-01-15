Майка, которую Виктор Вембаньяма подарил юному болельщику в конце декабря, уже выставлена на аукцион
Майка, подаренная Виктором Вембаньямой юному болельщику, продается на аукционе.
27 декабря центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма после матча обменялся майками с юным болельщиком. Фотографии с обменом широко распространились в социальных сетях.
Сегодня было объявлено, что аукционный дом Goldin выставил игровую майку Вембаньямы с того матча на продажу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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