Майкл Мэлоун: «К Джамалу Мюррэю приковано слишком много внимания»

Майкл Мэлоун доволен игрой Джамала Мюррэя в последних матчах.

«Мне кажется, что к Джамалу приковано слишком много внимания.

Нужно позволить этому парню немного передохнуть. Он не идеален. И если вы посмотрите на его общую статистику за последнее время, я считаю, что он был очень хорош», – сказал главный тренер «Денвера».

Разыгрывающий «Денвера » Джамал Мюррэй набрал 45 очков в победном матче с «Далласом» (118:99).