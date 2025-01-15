Майкл Мэлоун: «К Джамалу Мюррэю приковано слишком много внимания»
Майкл Мэлоун доволен игрой Джамала Мюррэя в последних матчах.
«Мне кажется, что к Джамалу приковано слишком много внимания.
Нужно позволить этому парню немного передохнуть. Он не идеален. И если вы посмотрите на его общую статистику за последнее время, я считаю, что он был очень хорош», – сказал главный тренер «Денвера».
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй набрал 45 очков в победном матче с «Далласом» (118:99).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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