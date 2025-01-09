«Оставляю мяч себе». Джамал Мюррэй пошутил о нюансах игры с Деандре Джорданом

Джамал Мюррэй провел матч с «Клипперс» без Николы Йокича.

В его отсутствие в стартовом составе вышел центровой Деандре Джордан. Он провел 23 минуты на площадке и набрал 12 очков, 9 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 5 точных из 6 бросков с игры. «Денвер» одержал домашнюю победу со счетом 126:103.

Разыгрывающего Джамала Мюррэя (21 + 9 передач) спросили об отличиях во взаимодействии с Николой Йокичем и Джорданом.

«Оставляю мяч себе. Шутка. Конечно, отдаю ему, когда он идет к кольцу. Ищу другие варианты. С Йокичем я оцениваю тип защиты. С Джорданом стараюсь привести все к ситуации, когда противник не может закрывать нас всех. Разный настрой», – заключил разыгрывающий.