Джейсон Кидд на вопрос о том, кто был бы запасным, если бы он был в составе этого «Далласа» в игровой форме: «Я выходил бы со скамейки»
Джейсон Кидд считает, что был бы запасным защитником в этом составе «Далласа».
«Я! Я выходил бы со скамейки. Но вопрос не в том, кто начинает, а кто заканчивает. Разумеется, нельзя посадить Луку Дончича и Кайри Ирвинга в заключительные минуты. Поэтому мы выходили бы втроем», – заявил главный тренер «Мэверикс».
Кидд завоевал титул чемпиона НБА в составе «Далласа» в 2011 году. Член зала славы имени Нейсмита набирал 9,3 очка, 4,5 подбора и 7,3 передачи в победном розыгрыше плей-офф.