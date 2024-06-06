Джейсон Кидд на вопрос о том, кто был бы запасным, если бы он был в составе этого «Далласа» в игровой форме: «Я выходил бы со скамейки»

Джейсон Кидд считает, что был бы запасным защитником в этом составе «Далласа».

«Я! Я выходил бы со скамейки. Но вопрос не в том, кто начинает, а кто заканчивает. Разумеется, нельзя посадить и в заключительные минуты. Поэтому мы выходили бы втроем», – заявил главный тренер «Мэверикс».

завоевал титул чемпиона в составе « » в 2011 году. Член зала славы имени Нейсмита набирал 9,3 очка, 4,5 подбора и 7,3 передачи в победном розыгрыше плей-офф.