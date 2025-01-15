Оньека Оконгву стал первым в истории «Хоукс», кто набрал 20 очков и 20 подборов со скамейки

Оньека Оконгву выдал уникальную статистику для игроков «Хоукс».

Центровой «Атланты» в матче с «Финиксом » (122:117) набрал 22 очка и 21 подбор за 28 минут со скамейки.

Оконгву стал первым в истории «Хоукс», кто оформил 20+20, выйдя на замену.