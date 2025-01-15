Брайан Уиндхорст о словах Карри: «Похоже, Стеф находится на стадии принятия поражения»

Брайан Уиндхорст отреагировал на резонансное высказывание Стефена Карри.

Лидер «Уорриорз» считает, что клубу не стоит предпринимать отчаянные шаги по ходу сезона, чтобы попытаться усилить текущий состав.

«Я никогда не слышал подобного интервью от игрока в середине сезона. Хочется оговориться, что это был холодный январский понедельник в Торонто, и, возможно, нам не стоит принимать подобные заявления слишком серьезно. Но с другой стороны, вы же знаете, как работаю эти стадии? Похоже, Стеф Карри находится на стадии принятия поражения.

Я не могу точно сказать, какие обсуждения он вел с офисом, но я бы не удивился, что он сказал что-то такое и им тоже. Что нет причин гоняться за кем-то, чтобы попытаться улучшить игру команды, если это выглядит отчаянным шагом. И это очень необычные слова от звездного игрока.

«Уорриорз» охотились за звездным игроком с прошлого лета, но после такого заявления, возможно, сделают наоборот и совершат обмен, чтобы сэкономить деньги. Интересно», – заявил журналист ESPN.