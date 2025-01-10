Евролига. «Жальгирис» – «Реал», «Црвена Звезда» сыграет с «Парижем» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет испанский «Реал», сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с французским «Парижем».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 13-6, Монако – 13-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 12-7, Париж Франция – 11-7, Бавария Германия – 11-8, Црвена Звезда Сербия – 11-8, Барселона Испания – 11-9, Милан Италия – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Жальгирис Литва – 10-9, Реал Испания – 10-9, Партизан Сербия – 9-11, Баскония Испания – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Виртус Италия – 5-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-15, Альба Германия – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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