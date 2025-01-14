Шэй Гилджес-Александер о критике из-за частых подходов к линии: «Вообще не беспокоит»

Шэй Гилджес-Александер отреагировал на критику из-за частых подходов к линии.

Канадец из «Оклахомы» исполняет по 7,8 попытки за матч. Он не считает, что его атакующая сила обусловлена умением зарабатывать штрафные.

«В последние пару лет я лидирую в НБА по проходам. Мне кажется естественным, что на мне фолят на проходах. Обычно на проходах фолят чаще, чем во время бросков. Это просто естественная часть игры.

И еще я научился нескольким трюкам в этом процессе. Как бы превратил это в навык. Ну а что касается того, что говорят люди, мне все равно. Пока это эффективно и моя команда побеждает, я это сделаю», – заявил защитник.