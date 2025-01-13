Шэй Гилджес-Александер о претензиях на MVP: «Еще 40 таких игр, и тогда, конечно, да»
Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свое место в лиге.
Разыгрывающего «Оклахомы» спросили, считает ли он себя MVP и одним из лучших баскетболистов в истории в будущем.
«Титул MVP не выигрывают за 40 матчей. Еще 40 таких, и тогда, конечно, да.
Что касается места в истории, нужно побеждать. Пока я этого не добился, я не смогу выйти на высший уровень. Я не выигрывал в финальных матчах на главной баскетбольной арене мира.
До этого момента я не могу участвовать в подобных обсуждениях», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоэла Лоренци
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