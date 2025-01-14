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Байрон Скотт: «Ни «Кливленда», ни «Оклахомы» не будет в финале НБА»

Байрон Скотт оценил чемпионские перспективы «Кливленда» и «Оклахомы».

Известный в прошлом игрок и тренер считает, что лидирующим на Западе и Востоке в регулярке командам не удастся повторить успех в плей-офф.

«Считаю, что обе эти команды в принципе достаточно хороши, чтобы добраться до финала. Считаю ли я, что они выйдут в финал в действительности? Нет, по моему мнению, ни «Кливленда», ни «Оклахомы» не будет в финале НБА.

В этой Западной конференции «Тандер» будет очень и очень сложно пройти все эти сильные команды. Преимущество домашней площадки на их стороне, но я все равно думаю, что они не дойдут до решающей серии», – заявил Скотт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
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Байрон Скотт
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