Энтони Эдвардс пообещал до конца карьеры носить браслет, полученный от юного болельщика с раком

Энтони Эдвардс подружился с юным болельщиком, который борется с раком.

Защитник «Миннесоты» встретился с 6-летним Лукой после матча с «Детройтом», в котором набрал рекордные в карьере 53 очка.

Лука держал плакат с надписью: «Что сделать: 1. Победить рак. 2. Стать следующим Эм Джеем».

Мальчик подарил звезде НБА резиновый браслет с надписью «Люби как Лука». Эдвардс пообещал носить его на руке во время матчей до завершения карьеры.

Энтони провел для Луки экскурсию по раздевалке «Вулвз».

ESPN