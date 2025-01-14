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Энтони Эдвардс пообещал до конца карьеры носить браслет, полученный от юного болельщика с раком

Энтони Эдвардс подружился с юным болельщиком, который борется с раком.

Защитник «Миннесоты» встретился с 6-летним Лукой после матча с «Детройтом», в котором набрал рекордные в карьере 53 очка.

Лука держал плакат с надписью: «Что сделать: 1. Победить рак. 2. Стать следующим Эм Джеем».

Мальчик подарил звезде НБА резиновый браслет с надписью «Люби как Лука». Эдвардс пообещал носить его на руке во время матчей до завершения карьеры.

Энтони провел для Луки экскурсию по раздевалке «Вулвз».

ESPN

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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