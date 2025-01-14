12 спортивных клубов Лос-Анджелеса и окрестностей, включая «Лейкерс» и «Клипперс», передадут более 8 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожара

Спортивные клубы Лос-Анджелеса поучаствуют в восстановлении города.

12 спортивных организаций – «Лейкерс », «Клипперс », «Энджел Сити», «Энджелс», «Чарджерс», «Доджерс», «Анахайм Дакс», «Гэлакси», «Кингз», ФК «Лос-Анджелес», «Рэмс» и «Спаркс» – передадут более 8 миллионов долларов в службы и благотворительные фонды, занимающиеся ликвидацией последствий катастрофы и помощью пострадавшим.

В рамках совместных мероприятий благотворительная организация Fanatics Foundation распространит среди пострадавших одежду со своими логотипами на сумму 3 миллиона долларов, а также предметы гигиены, школьные принадлежности и другие необходимые вещи.