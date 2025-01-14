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  • 12 спортивных клубов Лос-Анджелеса и окрестностей, включая «Лейкерс» и «Клипперс», передадут более 8 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожара
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12 спортивных клубов Лос-Анджелеса и окрестностей, включая «Лейкерс» и «Клипперс», передадут более 8 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожара

Спортивные клубы Лос-Анджелеса поучаствуют в восстановлении города.

12 спортивных организаций – «Лейкерс», «Клипперс», «Энджел Сити», «Энджелс», «Чарджерс», «Доджерс», «Анахайм Дакс», «Гэлакси», «Кингз», ФК «Лос-Анджелес», «Рэмс» и «Спаркс» – передадут более 8 миллионов долларов в службы и благотворительные фонды, занимающиеся ликвидацией последствий катастрофы и помощью пострадавшим.

В рамках совместных мероприятий благотворительная организация Fanatics Foundation распространит среди пострадавших одежду со своими логотипами на сумму 3 миллиона долларов, а также предметы гигиены, школьные принадлежности и другие необходимые вещи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Труделла
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