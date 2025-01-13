«Лейкерс» и «Клипперс», как ожидается, возобновят матчи на домашних аренах с понедельника

«Лейкерс» и «Клипперс» снова получают возможность играть в Лос-Анджелесе.

После переноса нескольких матчей из-за продолжающихся лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса НБА сообщила двум клубам, что их домашние матчи, как ожидается, состоятся в понедельник на Crypto.com Arena и Intuit Dome.

«Лейкерс » должны принять «Сперс», «Клипперс » сыграют с «Хит».

На прошлой неделе лига перенесла матчи «Лейкерс» – «Хорнетс», «Лейкерс» – «Сперс» и «Клипперс» – «Хорнетс» из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе.