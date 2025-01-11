НБА перенесла матчи «Лейкерс» – «Сперс» и «Клипперс» – «Хорнетс» из-за пожара в Лос-Анджелесе
НБА перенесла два матча из-за чрезвычайной ситуации .
Лига отложила две субботние игры – «Лейкерс» против «Сперс» на Crypto.com Arena и «Клипперс» – «Хорнетс» в Intuit Dome – из-за продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии.
Лига сделала заявление в пятницу вечером, отметив, что даты перенесенных игр будут объявлены позднее.
На данный момент не сообщается, будут ли отложены еще какие-то матчи.
Запланированная на четверг встреча «Лейкерс» – «Хорнетс» не состоялась по аналогичной причине.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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