Шэннон Шарп: «Зайон Уильямсон провел много времени на площадке. На площадке фуд-корта»
Шэннон Шарп раскритиковал Зайона Уильямсона.
«Становится кристально ясно, что многие из нас ждут от Зайона большего, чем он от хочет от себя. В этом и проблема.
Зайон провел много времени на площадке, на площадке фуд-корта в торговом центре.
Уильямсон является профессиональным баскетболистом лиги. Но он не профессионально подходит к исполнению своих обязанностей.
Он пропустил 27 матчей и опоздал на самолет? Ни один клуб лиги не хочет просто так отстранять свою звезду. Были обстоятельства, комплекс которых привел к этому отстранению.
Многие говорят, что ему нужна смена обстановки. На самом деле ему нужна смена рациона. Перестань съедать все, что ты видишь, это же позорно.
Но обозреватели больше беспокоятся о его карьере, чем он сам», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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