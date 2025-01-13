Шэннон Шарп: «Зайон Уильямсон провел много времени на площадке. На площадке фуд-корта»

Шэннон Шарп раскритиковал Зайона Уильямсона.

«Становится кристально ясно, что многие из нас ждут от Зайона большего, чем он от хочет от себя. В этом и проблема.

Зайон провел много времени на площадке, на площадке фуд-корта в торговом центре.

Уильямсон является профессиональным баскетболистом лиги. Но он не профессионально подходит к исполнению своих обязанностей.

Он пропустил 27 матчей и опоздал на самолет? Ни один клуб лиги не хочет просто так отстранять свою звезду. Были обстоятельства, комплекс которых привел к этому отстранению.

Многие говорят, что ему нужна смена обстановки. На самом деле ему нужна смена рациона. Перестань съедать все, что ты видишь, это же позорно.

Но обозреватели больше беспокоятся о его карьере, чем он сам», – заключил ведущий ESPN.