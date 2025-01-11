Зайон Уильямсон неоднократно опаздывал на тренировки в этом сезоне

Отстранение Зайона Уильямсона стало результатом многочисленных опозданий.

Звездный форвард «Нового Орлеана» опоздал на несколько тренировок в этом сезоне, а также опоздал на рейс команды в Филадельфию. Эти инциденты привели к отстранению Уильямсона на один матч, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По информации ESPN, Уильямсон опоздал на рейс в Филадельфию в четверг. «Пеликанс» пришлось некоторое время ожидать прибытия Уильямсона в аэропорт.

«Новый Орлеан » отстранил звездного форварда на один матч за нарушение командных правил.