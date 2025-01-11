6

Зайон Уильямсон неоднократно опаздывал на тренировки в этом сезоне

Отстранение Зайона Уильямсона стало результатом многочисленных опозданий.

Звездный форвард «Нового Орлеана» опоздал на несколько тренировок в этом сезоне, а также опоздал на рейс команды в Филадельфию. Эти инциденты привели к отстранению Уильямсона на один матч, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По информации ESPN, Уильямсон опоздал на рейс в Филадельфию в четверг. «Пеликанс» пришлось некоторое время ожидать прибытия Уильямсона в аэропорт.

«Новый Орлеан» отстранил звездного форварда на один матч за нарушение командных правил.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса в соцсети X
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
logoНБА
дисквалификации
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон: «Беру на себя полную ответственность за отстранение»
5сегодня, 05:12
«Пеликанс» отстранили Зайона Уильямсона на один матч за нарушение командных правил
11сегодня, 04:51
«Пеликанс» готовы выслушать предложения по Уильямсону, но не пытаются обменять форварда
128 января, 17:26
Трэй Янг, Леброн Джеймс и Зайон Уильямсон – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
58 января, 08:48Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА отложила матч «Атланта» – «Хьюстон» из-за гололеда
2 минуты назад
Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь»
8 минут назад
Маркус Смарт близок к возвращению после травмы пальца
24 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» в гостях, ЦСКА разгромил «Парму» в Перми и другие матчи
3845 минут назадLive
«Сакраменто» выиграл 6 матчей из 7 после увольнения Майка Брауна
350 минут назад
Никола Йокич о рекорде с Расселлом Уэстбруком: «Дело в стиле, в котором мы оба играем»
4сегодня, 14:26
Йонас Валанчюнас о возможном обмене: «Все в руках Бога. И в руках генеральных менеджеров»
3сегодня, 14:14
Микэл Бриджес о защите «Никс» в матче с «Тандер»: «Заслуживает освистывания»
1сегодня, 14:05
«Майами» не пытался обменять Джимми Батлера, пока он не попросил обмена
7сегодня, 13:47
Матч «Кливленд» – «Оклахома» в среднем смотрели 1,87 млн зрителей
сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис: «Считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале»
39 минут назад
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» выиграл у «Каршияки», «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
59 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Дертона» – «Скафати», «Брешия» – «Тренто»
сегодня, 11:08
Чемпионат Франции. «Нанси» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:47
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Борац Чачак» встретится с «Партизаном»
сегодня, 10:42
ACB. «Бильбао» против «Уникахи», «Ховентуд» сыграет с «Андоррой» и другие матчи
сегодня, 09:41
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Арис», ПАОК против «Паниониоса»
сегодня, 09:34
Андрей Ведищев: «У «Локо» не всегда получается выйти с должным настроем на игру и удержать его»
сегодня, 08:15
«Зенит» продал все билеты на матч с «Локомотивом-Кубань»
сегодня, 07:57
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» обыграл «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 20:59
Рекомендуем