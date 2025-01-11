Зайон Уильямсон неоднократно опаздывал на тренировки в этом сезоне
Отстранение Зайона Уильямсона стало результатом многочисленных опозданий.
Звездный форвард «Нового Орлеана» опоздал на несколько тренировок в этом сезоне, а также опоздал на рейс команды в Филадельфию. Эти инциденты привели к отстранению Уильямсона на один матч, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
По информации ESPN, Уильямсон опоздал на рейс в Филадельфию в четверг. «Пеликанс» пришлось некоторое время ожидать прибытия Уильямсона в аэропорт.
«Новый Орлеан» отстранил звездного форварда на один матч за нарушение командных правил.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем