Зайон Уильямсон: «Беру на себя полную ответственность за отстранение»

Зайон Уильямсон отреагировал на отстранение со стороны «Пеликанс».

«Новый Орлеан » отстранил форварда на один матч за нарушение командных правил, включая опоздание на рейс в Филадельфию.

«Беру на себя полную ответственность за отстранение. Я усердно работал в реабилитационном центре, чтобы восстановить здоровье и приносить пользу команде. Нет никаких оправданий для опоздания на командные мероприятия.

Я извинился перед владелицей клуба миссис Гейл Бенсон, товарищами по команде и тренерами, также мне следует извиниться перед болельщиками. Я могу и буду лучше как товарищ по команде и член организации», – заявил Уильямсон .