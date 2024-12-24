«Я была лучше всех их». Кейтлин Кларк рассказала, как ее хотели признать MVP лиги для мальчиков

Кейтлин Кларк рассказала, как ее хотели признать MVP лиги для мальчиков.

«В детстве я играла против мальчиков, и мы никогда не говорили, что это странно, это было нормально. Я была лучше большинства девочек, поэтому меня отправили к мальчикам. Они не смогли найти для меня лигу для девочек.

Мой отец был одним из тренеров, и они хотели признать меня MVP лиги. И тогда родители сказали: «Мы не можем позволить девочке стать MVP баскетбольной лиги для мальчиков».

Я была лучше всех их», – рассказала лучший новичок сезона женской НБА 2024 года.