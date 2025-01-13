НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на 50 тысяч долларов за оскорбительные жесты в адрес судьи в матче с «Мемфисом»

Энтони Эдвардс получил очередной штраф.

Защитник «Миннесоты» был наказан техническим замечанием на скамейке запасных за празднование данка Руди Гобера в 3-й четверти матча против «Мемфиса ».

НБА объявила о штрафе в 50 тысяч долларов за оскорбительные жесты в адрес арбитра в рамках инцидента.