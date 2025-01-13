Форвард «Орландо» Джонатан Айзек: «Мы точно пройдем дальше в этом году»

Джонатан Айзек рассказал о прогрессе «Мэджик».

«Орландо » уступил «Кливленду » в 7 матчах в 1-м раунде плей-офф-2024. Форвард Джонатан Айзек высказался по поводу шансов команды в этом сезоне.

«Мы точно пройдем дальше. Наша защитная идентичность утвердилась в команде, потому что нам пришлось полагаться на нее так часто. Все складывается идеально, Паоло Банкеро уже в строю, скоро вернутся Франц Вагнер и Джейлен Саггс .

Каждый игрок на нашей скамейке запасных понимает и верит, что может позитивно влиять на игру в случае выхода на площадку. Иногда подобного эффекта сложно достичь, если все здоровы и многие парни не получают ни одной игровой минуты.

Конечно, все изменится, когда все парни вернутся в состав, кто-то будет играть меньше. Это часть турнира, но все знают, на что способны. Это может стать залогом отличного похода в плей-офф», – рассудил Айзек.

«Орландо» продолжает занимать 4-е место на Востоке с положительным балансом побед и поражений (23-18), несмотря на серию травм своих лидеров.

Айзек набрал 20 очков и 11 подборов при 8 из 13 с игры и 2 из 4 из-за дуги за 27 минут со скамейки в победном матче с «Филадельфией» (104:99).