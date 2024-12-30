Джейлен Саггс получил травму кисти в матче с «Бруклином»

У «Орландо» еще одна травма.

Защитник «Мэджик» Джейлен Саггс получил растяжение связок правой кисти во второй четверти матча с «Нетс» (102:101).

Саггс успел набрать 8 очков за 13 минут.

«Орландо » играет без травмированных Паоло Банкеро, Франца и Морица Вагнеров. В воскресенье также не смог выйти Энтони Блэк.

23-летний Саггс в нынешнем сезоне набирает в среднем 16,8 очка за игру, что является для него рекордным показателем в карьере. Этим летом он подписал пятилетнее продление контракта на сумму 150,5 млн долларов.