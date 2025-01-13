4

Чонси Биллапс о Скуте Хендерсоне: «Стать звездой невероятно тяжело. Но он очень терпелив»

Чонси Биллапс описал характер Скута Хендерсона.

Защитника «Портленда», который проводит второй год в НБА, недавно назвали в числе главных разочарований сезона в опросе ESPN.

«Одна из самых впечатляющих деталей его характера заключается в том, что на протяжении всего времени, которое мы проводим вместе, невозможно распознать давление, которое он испытывает, или переживания из-за неудач. У него на лице всегда улыбка, он остается предельно позитивным. Справляется со всем этим на пять баллов.

Мы откровенно обсуждали это с ним. Он не притворяется, а действительно нормально ко всему относится. Он очень терпелив, чего обычно не хватает парням в его возрасте.

Я думал, что неплохо справлялся, когда мне было столько же лет. Но мне не приходилось иметь дело с соцсетями и всем этим посторонним шумом. Люди не понимают, как тяжело в нынешней лиге. Тяжело попасть сюда, быть успешным и остаться надолго. Не говоря уже о том, чтобы стать звездой. Это многоуровневый процесс. Он отлично справляется, особенно с учетом этого аттракциона с составом нашей команды», – заключил главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Портленда»
logoЧонси Биллапс
logoПортленд
logoНБА
logoСкут Хендерсон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж, Джоэл Эмбиид и Скут Хендерсон – среди главных разочарований сезона по опросу ESPN
1810 января, 20:11
Скут Хендерсон исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Ютой»
727 декабря 2024, 08:11Видео
Чонси Биллапс берет короткий отпуск из-за смерти бабушки. Он пропустил матч с «Джаз» и будет отсутствовать на игре с «Мэвз»
27 декабря 2024, 07:16
Рекомендуем
Главные новости
Джейлен Брансон: «Денвер» находится ниже, чем в прошлом году, а Йокича до сих пор называют MVP»
321 минуту назад
«Портленд» продолжает получать предложения по обмену центровых Роберта Уильямса и Дуопа Рита
36 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о претензиях на MVP: «Еще 40 таких игр, и тогда, конечно, да»
148 минут назад
Форвард «Орландо» Джонатан Айзек: «Мы точно пройдем дальше в этом году»
1сегодня, 14:50
Пол Джордж о переборе фолов в проигранном матче: «Жаль, что не смог помочь справиться с давлением на площадке»
сегодня, 14:15
Джо Маззулла о настроении на победной пресс-конференции «Бостона»: «Атмосфера напоминает морг. Идеальный комплимент»
2сегодня, 13:45
Шон Маркс: «Надеемся достичь устойчивого уровня успешности»
сегодня, 13:28
Бен Симмонс: «Мы должны стараться победить, несмотря на ожидания фронт-офиса»
7сегодня, 13:15
Док Риверс о 0-8 с командами Топ-3 Востока: «Мы снова встретимся в плей-офф и знаем, что сможем победить их там»
12сегодня, 12:30
«Сакраменто» одержал 7 побед подряд и снова идет в зоне плей-ин
7сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
9 минут назад
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
сегодня, 13:59
Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 09:35
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
сегодня, 09:11
Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Бурсаспор»
сегодня, 07:24
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:54
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» проиграла «Дубаю» на своей площадке, «Будучность» разгромила «Морнар Бар» и другие результаты
вчера, 20:53
Чемпионат Франции. «Дижон» нанес поражение «Виллербану», «Париж» выиграл у «Бурка»
вчера, 20:50
Чемпионат Турции. 29 очков Хэйса-Дэвиса помогли «Фенербахче» обыграть «Бешикташ», «Анадолу Эфес» был сильнее «Галатасарая» и другие результаты
вчера, 20:49
Велимир Перасович: «Уралмаш» может преподнести сюрприз в сезоне и в плей-офф»
вчера, 18:36
Рекомендуем