Чонси Биллапс о Скуте Хендерсоне: «Стать звездой невероятно тяжело. Но он очень терпелив»
Защитника «Портленда», который проводит второй год в НБА, недавно назвали в числе главных разочарований сезона в опросе ESPN.
«Одна из самых впечатляющих деталей его характера заключается в том, что на протяжении всего времени, которое мы проводим вместе, невозможно распознать давление, которое он испытывает, или переживания из-за неудач. У него на лице всегда улыбка, он остается предельно позитивным. Справляется со всем этим на пять баллов.
Мы откровенно обсуждали это с ним. Он не притворяется, а действительно нормально ко всему относится. Он очень терпелив, чего обычно не хватает парням в его возрасте.
Я думал, что неплохо справлялся, когда мне было столько же лет. Но мне не приходилось иметь дело с соцсетями и всем этим посторонним шумом. Люди не понимают, как тяжело в нынешней лиге. Тяжело попасть сюда, быть успешным и остаться надолго. Не говоря уже о том, чтобы стать звездой. Это многоуровневый процесс. Он отлично справляется, особенно с учетом этого аттракциона с составом нашей команды», – заключил главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс.
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