Чонси Биллапс берет короткий отпуск из-за смерти бабушки. Он пропустил матч с «Джаз» и будет отсутствовать на игре с «Мэвз»

Чонси Биллапс временно покидает расположение «Портленда» по личным причинам.

Главный тренер «Блэйзерс» вынужден взять короткий отпуск из-за смерти бабушки. Специалист пропустил матч с «Джаз» в четверг и будет отсутствовать на игре с «Мэверикс».

Ассистент Нэйт Бьоркгрен будет исполнять обязанности главного тренера в этот период.