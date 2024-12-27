Чонси Биллапс берет короткий отпуск из-за смерти бабушки. Он пропустил матч с «Джаз» и будет отсутствовать на игре с «Мэвз»
Чонси Биллапс временно покидает расположение «Портленда» по личным причинам.
Главный тренер «Блэйзерс» вынужден взять короткий отпуск из-за смерти бабушки. Специалист пропустил матч с «Джаз» в четверг и будет отсутствовать на игре с «Мэверикс».
Ассистент Нэйт Бьоркгрен будет исполнять обязанности главного тренера в этот период.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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