Пол Джордж: «Мне скучно играть на позиции центрового»
Пол Джордж признался, что не любит играть на позиции центрового.
«Я привык продираться, забегать, пробиваться сквозь заслоны. Честно говоря, мне скучно играть на позиции центрового. Но я могу играть в центре, помогать, сражаться с большими. Но как я уже сказал, мне нравится играть против маленьких и защищаться против вингменов», – сказал звездный форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт FeelLikeDrew в соцсети X
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