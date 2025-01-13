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Джо Маззулла о настроении на победной пресс-конференции «Бостона»: «Атмосфера напоминает морг. Идеальный комплимент»

Джо Маззулла прокомментировал тяжелую победу «Селтикс».

Фаворит чемпионата обыграл предпоследнюю команду турнира «Новый Орлеан» с минимальным преимуществом (120:119).

Основная часть вопросов на пресс-конференции к главному тренеру была негативной.

«Атмосфера напоминает морг. Впрочем, так и должно быть с учетом наших целей на сезон, это идеальный комплимент, мы просто должны продолжать трудиться.

Мне предельно льстит то, что мы идем с результатом 28-11 и участвуем в подобных обсуждениях. Это великолепное положение. Я серьезно.

Отличная планка ожиданий, нам следует им соответствовать. Мы занимаемся этим.

Это был сложный месяц. На преодоление подобных ситуаций пойдет нам на пользу», – заключил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boston.com
logoНовый Орлеан
logoНБА
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logoБостон
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