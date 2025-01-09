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Майкл Мэлоун: «Расселл Уэстбрук выкладывается немного больше против «Клипперс»

Майкл Мэлоун прокомментировал игру Расселла Уэстбрука.

«Денвер» справился с «Клипперс» на домашней площадке без Николы Йокича (126:103). В активе защитника 19 очков, 8 передач и 6 подборов при 6 точных из 16 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 2 из 5 штрафных.

«Не знаю, заметили ли вы, потому что Расс всегда выкладывается на площадке, но в играх с «Клипперс» он выкладывается еще немного больше. Он ненавидит проигрывать. Иногда он навязывает свою волю на площадке. За этим невероятно интересно наблюдать. Агрессия, нацеленность на атаку. Его показатели в качестве ветерана поразительны», – признался главный тренер «Денвера».

В одном из эпизодов Уэстбрук выиграл в борьбе за отскок после штрафного у центрового Ивицы Зубаца.

«Сказал ему, что заберу этот подбор, если будет промах, и он ничего не сможет сделать. Был промах, я забрал подбор, и он ничего не смог с этим поделать», – рассказал защитник на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
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