Джейсон Кидд о том, что Лука Дончич не имеет права на награду MVP: «Мы играем ради победы в чемпионате»

Джейсон Кидд высказался о том, что Лука Дончич потерял право на награду MVP.

«Лига ввела это правило, мы играем по правилам. К сожалению, Лука не имеет право претендовать на награду MVP, но это командный вид спорта, и мы понимаем, что нам нужно, чтобы Лука вернулся, чтобы выиграть чемпионат.

Мы понимаем, что индивидуальные награды придут, но мы играем ради победы в чемпионате», – сказал главный тренер «Далласа ».