Джейсон Кидд о том, что Лука Дончич не имеет права на награду MVP: «Мы играем ради победы в чемпионате»
Джейсон Кидд высказался о том, что Лука Дончич потерял право на награду MVP.
«Лига ввела это правило, мы играем по правилам. К сожалению, Лука не имеет право претендовать на награду MVP, но это командный вид спорта, и мы понимаем, что нам нужно, чтобы Лука вернулся, чтобы выиграть чемпионат.
Мы понимаем, что индивидуальные награды придут, но мы играем ради победы в чемпионате», – сказал главный тренер «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем