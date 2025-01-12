Ламело Болл лидирует по количеству бросков в минуту со времен Уилта Чемберлена

Ламело Болл – лидер по количеству бросков в минуту с 1965 года.

Разыгрывающий «Шарлотт » Ламело Болл в нынешнем сезоне совершает 0,727 броска с игры в среднем за минуту. Это лучший результат в лиге с 1965 года.

Лидеры по количеству бросков в минуту в истории НБА:

Уилт Чемберлен (1961/62): 0,814

Элджин Бэйлор (1961/62): 0,746

Уилт Чемберлен (1964/65): 0,731

Уилт Чемберлен (1962/63): 0,728

Ламело Болл (2024/25): 0,727

Майкл Джордан (1985/86): 0,727