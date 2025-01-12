Ламело Болл лидирует по количеству бросков в минуту со времен Уилта Чемберлена
Ламело Болл – лидер по количеству бросков в минуту с 1965 года.
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в нынешнем сезоне совершает 0,727 броска с игры в среднем за минуту. Это лучший результат в лиге с 1965 года.
Лидеры по количеству бросков в минуту в истории НБА:
Уилт Чемберлен (1961/62): 0,814
Элджин Бэйлор (1961/62): 0,746
Уилт Чемберлен (1964/65): 0,731
Уилт Чемберлен (1962/63): 0,728
Ламело Болл (2024/25): 0,727
Майкл Джордан (1985/86): 0,727
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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