Ламело Болл: «После Литвы мне было наплевать, куда меня задрафтуют»

Ламело Болл рассказал об опыте выступления в Литве.

По словам 23-летней звезды «Хорнетс», у него остались не самые приятные впечатления от игры за «БК Пренай».

«Признаюсь честно, после Литвы мне было наплевать, куда меня задрафтуют... Это было плохо, бро. Получив такой опыт, я уже на парился по поводу, куда меня закинет судьба. Пока я в Штатах и ​​у меня есть водичка, я в порядке», – сказал Болл.

Болл заявил, что он с братьями испытали культурный шок в 2018 году, когда оказались в Литве. Особенно ему запомнились местные отели.

«Поворачиваешься влево – падаешь. Поворачиваешься вправо – падаешь. Чертовы икры свисают с кровати – не стопы, икры свисают с кровати!

Это сильно закалило мою психику. В этом смысле я там здорово прокачался. Я понял: «Да мне на самом деле не нужно слишком много. Просто делай свое дело, работай. Вот это было полезно», – признался Болл .