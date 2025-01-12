Единая лига ВТБ. «Автодор» встретится с «Астаной», УНИКС примет «Уралмаш»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Автодор» примет «Астану». УНИКС встретится с «Уралмашем»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 21-3, Зенит – 19-5, УНИКС – 19-5, Локомотив-Кубань – 18-6, Уралмаш – 12-11, Пари Нижний Новгород – 11-13, Парма – 11-13, Автодор – 9-14, Енисей – 9-16, Самара – 7-17, МБА-МАИ – 7-17, Астана – 0-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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